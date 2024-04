’Buon compleanno Liga’. Il tributo per il rocker

Il grande giorno è arrivato: stasera alle 20.40, in Teatro comunale, appuntamento con ‘Buon Compleanno Liga’, l’evento carpigiano giunto all’XI edizione dedicato a Luciano Ligabue, il rocker correggese che ha da poco spento 64 candeline. Come spiega Filippo di Canale 7, pseudonimo di Franco De Filippi, che si occupa non solo di presentare ma anche di organizzare il tributo che la cover band ‘Happy Hour’ omaggia a Ligabue, "sarà l’occasione per rivivere insieme i capolavori del Liga tratti da alcuni dei suoi più celebri album: ‘Buon Compleanno Elvis’, ‘Miss Mondo’ e ‘Fuori Come Va’". Sul palco saliranno ospiti eccezionali quali Mel Previte (chitarra), Max Lugli (armonica), Beppe Paino (voce e chitarra) e Roby Pellati. Il resto della band sarà composto da Fabio Azzali (voce), Andrea Po (batteria), Alessandro De Filippi (chitarra), Francesco Zucchi (basso), Nicholas Merzi (chitarra) e Roberto Chiodi (tastiere). "Un concerto che suona bene – prosegue Franco - ma che fa anche del bene. Per questa edizione, infatti, l’obiettivo è quello di devolvere parte del ricavato alla Croce Blu Carpi ODV. Per noi è fondamentale che la beneficenza sia devoluta in loco: a onlus e associazioni del territorio". Una novità di quest’anno è il servizio di ristoro a base di caffè, acqua e succhi di frutta messo a disposizione dal ‘Retrò Coffee Drink Food’ di piazza Martiri per tutti i presenti al concerto, all’ingresso, durante e all’uscita dell’evento. "Siamo molto contenti per la partecipazione che i cittadini, e non solo, ci hanno manifestato fin dall’apertura delle prevendite – conclude De Filippi –. Qualche biglietto è rimasto e da stamattina e fino all’inizio del concerto sarà possibile recarsi a teatro per acquistarli".

m.s.c.