Buon secondo posto di Rachele Barbieri al World Tour

Ottimo debutto per Rachele Barbieri nell’UAE Tour, corsa world tour del medio-oriente: l’epilogo al termine della prima tappa Dubai Mirachle Garden- Bubai Harbour, una frazione totalmente pianeggiante di 122 chilometri che si risolta con la volata del gruppo compatto. La campionessa di Stella di Serramazzoni è stata superata allo sprint da una incontenibile Lorena Wiebes, condotta in una maniera impeccabile dalle compagne di squadra Guarischi e l’iridatra Kopeccky. "Sono comunque soddisfatta della mia condizione – ha detto Rachele al termine della tappa – questo secondo gradino del podio è un buon debutto con Lorena (Wiebes ndr) non era possibile fare di più : le mie compagne mi hanno condotto al meglio e penso di aver sostituito con onore la velocista della DSNM Firmenich, la Kool, che ha dovuto dare forfait per un malanno. Ci sono ancora due tappe adatte per le mi caratteristiche quella di domani (oggi per ci legge ndr) e domenica prossima, spero di poter lottare ancora per il podio".

Andrea Giusti