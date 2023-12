Buona prova dei modenesi nella Coppa Italia Regioni

Le compagini emiliane hanno concluso all’8° e 9° posto la Coppa Italia per regioni, con la vittoria finale del Friuli. Nelle prove individuali, gli atleti delle compagini modenesi sono stati decisamnete positivi. Tra gli esordienti del 2° anno Lucio Baccini (Ale cycling Team Modena) ha colto un pregevole argento, precedendo il campione regionale su strada emiliano Leonardo Manfredi (A Favore dei Ciclismo) diretto da Michele Paletti, mentre Beatrice Trabucchi ha concluso al 9° posto tra le donne. Terzo gradino del podio per Jolanda Sambi, ben diretta dalla team manager Milena Cavani, che ha piazzato gli allievi del 1° anno Nicholas Scalorb (14°), Christian Vargas (21°) e Matteo Micali(24°). I’Ale Cycling Team del presidente Stefano Belloi ha colto un otimo 7° posto con Stefano Cavalli, che si era aggiudicato una prova dell’Adriatica Tour il giorno di Santo Stefano, mentre ha concluso all’11° posto Giulio Baccini, che ha prceduto lo sfortunato modenese Edoardo Tassi, vittima di una caduta.Oggi sempre ad Ascoli Piceno si svolgerà l’ultima prova dell’Adriatica Tour, con tutti i protagonisti delle gare giovanili. E saranno in gara anche gli juniores ed Under 23: tra questi gareggerà il 19enne professionista Luca Paletti, vincitore la vigilia di Natale di una prova di Coppa Europa. Nel trevigiano ricordiamo che saranno in gara Eva Lechner,Lucia Bramati nella gara Open e tra le juniiores Greta Pighi, Alice Pascucci e l’azzurra Giada Martinoli, che rientra alle gare dopo un infortunio muscolare che gli ha fatto rinunciare alla prova di Coppa del Mondo.

Andrea Giusti