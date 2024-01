Cammino di Santa Giulia: "Un viaggio nella storia"

Appennino modenese sempre più meta delle grandi vie storiche. Alla già consolidata offerta, con strade come la Via Romea Germanica Imperiale, la Via Romea Nonantolana e la Via Vandelli, si spingerà nei prossimi mesi per far crescere e conoscere anche il ‘Cammino di Santa Giulia’, un percorso che - in 28 tappe, per un totale di 467 chilometri - collega tutte le pievi storiche dedicate a Santa Giulia dalla Corsica a Brescia, attraversando da cima a fondo la provincia di Modena. Quindici i comuni modenesi interessati, da Pievepelago a Carpi, con due pievi dedicate alla Santa: a Monchio (Palagano) e a Migliarina (Carpi). Delle potenzialità di questo Cammino e del relativo progetto di valorizzazione hanno parlato ieri Agostino Benassi e Carlo Picchietti, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione ‘Il Cammino di Santa Giulia’, incontrando il presidente della Provincia Fabio Braglia. Guardando alla storia, questo itinerario è evocativo della traslazione delle reliquie di santa Giulia, avvenuta in epoca Longobarda per volontà di Re Desiderio e di sua moglie Ansa nell’anno 762. "La traslazione Longobarda delle reliquie, la storia dei luoghi e le testimonianze dei Longobardi si armonizzano in interessanti tematiche che possono dare vita ad eventi turistico-culturali tali da interessare anche l’ambiente accademico – ha spiegato Agostino Benassi –. Tutto questo, incasellato in una programmazione annuale, non può che avere una ricaduta positiva a beneficio del territorio e delle istituzioni, aprendo con il tempo a collaborazioni che abbiano il fine di promuovere e valorizzare non solo a livello nazionale, ma bensì anche internazionale, le tante eccellenze del territorio". "Questo cammino arricchisce il panorama di itinerari che attraversano il nostro territorio - ha poi sottolineato il presidente della Provincia, Fabio Braglia-. Il cammino di Santa Giulia vanta molteplici scenari paesaggistici che, unendo chiese, pievi e luoghi della devozione della Santa offre, passo dopo passo, numerosi spunti di riflessione".

r.p.