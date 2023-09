Campiglio, altri camion ’incastrati’ nel borgo

Ancora un tir di grandi dimensioni ’incastrato’ tra le case (tra l’altro vincolate) del borgo di Campiglio, sulle colline di Vignola. Questa volta il mezzo pesante, carico di bombole di metano, ha avuto grandi difficoltà a continuare la sua ’corsa’ e ha danneggiato, come spesso accade, il muro dell’abitazione che si trova all’inizio della discesa che porta verso la località Tavernelle. I residenti del borgo, che più volte hanno denunciato al Comune (per iscritto e verbalmente) questa gravissima situazione, sono esasperati: ogni settimana camion, tir e mezzi che in teoria non avrebbero le dimensioni per transitare nel borgo (ripetiamo, vincolato) continuano a passare senza che la giunta Muratori muova un dito in proposito. La strada, peraltro, è meta fissa anche di ciclisti e jogger e il transito non regolato di mezzi così grandi sono un pericolo per coloro che passeggiano, corrono o vanno in bicicletta. Non è solo un disagio per i residenti o un problema di danni materiali alle abitazioni ma anche di sicurezza stradale. Forse è ora di trovare una soluzione.

r.m.