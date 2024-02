Campionato nazionali universitari, ottima partenza delle ragazze del Cus Mo.Re

Con le prime gare dei turni eliminatori, è iniziato il percorso dei Campionati Nazionali Universitari di pallavolo, che vedono la squadra maschile del CUS Mo.Re impegnata nella difesa del titolo conquistato l’anno scorso.

Per questa ragione i ragazzi sono già qualificati, di diritto secondo il regolamento, per la Fase Finale, in programma dal 18 al 26 maggio a Campobasso, mentre una ambiziosa squadra femminile ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino nel campionato.

La squadra allenata da Venturelli e Rovatti, a larghissima partecipazione modenese, con molti nomi ben conosciuti nei tornei di serie B e C, ha esordito battendo 3-0 (25/18 25/16 25/21) la temuta squadra del CUS Bergamo, con tredici punti messi a segno da Giulia Bozzoli, nove da Odorici, e otto da Marta Semprini.

Per conquistare il pass per le finali in programma nel capoluogo molisano, la squadra del CUS Mo.Re dovrà vincere almeno un set durante la gara di ritorno in programma il 26 marzo prossimo, ma vista la superiorità dimostrata nel match d’andata, non ci dovrebbero essere dubbi che saranno due le squadre del CUS Mo.Re protagoniste alle finali. Naturalmente sarà poi il campo a dire l’ultima parola e a esprimere il verdetto.

Riccardo Cavazzoni