Camposanto, Resca è mr preferenze: "Voglio spendermi per la comunità"

Incassato il risultato favorevole, per Monja Zaniboni il giorno dopo è tempo di rimettersi al lavoro. Non c’è spazio per festeggiare. Ieri mattina c’è stata la riunione della giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, ma soprattutto c’era il problema maltempo da affrontare e alle 14 era attesa in una call con la Prefettura per fare il punto sullo stato dell’allerta lanciato dalla Protezione Civile e, in serata, c’è stato il primo confronto con la sua maggioranza ed i consiglieri eletti di "Noi per Camposanto". "Ci siamo trovati con tutti – fa sapere Zaniboni – per fare l’analisi del voto e cominciare a ragionare sulla composizione della giunta. Visto che abbiamo seminato tanto la scorsa legislatura, ora abbiamo bisogno di mandare avanti quei progetti in continuità, ascoltando ciò che ci ha detto la cittadinanza anche con le preferenze, coniugando le scelte con le disponibilità personali. L’orientamento è di scegliere assessori tra gli eletti". Una agenda per la sindaca che inizia con la definizione della data di convocazione del consiglio comunale, per la quale avrà davanti dieci giorni di tempo. E, poi, la composizione della squadra di giunta, quattro persone che la dovranno affiancare. E qui fa notizia la bocciatura dell’ex assessora Elisabetta Borghi, non eletta in consiglio, la riconferma di Sonia Costi, sorella della consigliera regionale Palma, seconda con 26 preferenze, che ha scavalcato lo stesso vice sindaco Giacomo Vincenzi, fermatosi a 22, preceduto anche Umberto Neri (24). Ma, spicca su tutti l’exploit di Andrea Resca, una sorpresa le sue 118 preferenze, che costituiscono una sorta di investitura popolare per la poltrona di vice sindaco. L’interessato, ventiseienne studente al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria all’università di Bologna, apprendista all’Ipercoop della Mirandola, presso lo spazio libri gestito da Librerie Coop. Spa con contratto che scade il prossimo luglio, e nella legislatura appena terminata assessore con deleghe all’associazionismo e volontariato, cultura, sport e tempo libero, si schernisce alla idea.

Resca, il contratto di lavoro è in scadenza, cosa farà?

"Confido di poter continuare il lavoro presso Librerie Coop, perché mi trovo molto bene. Ma, sto continuando anche a studiare e un domani vorrei svolgere il ruolo di insegnante di scuola primaria o dell’infanzia". Il risultato elettorale la porta però verso un altro mestiere non pensa?

"Mi piace spendermi per la mia comunità, essere presente e dedicare tempo alla comunità in cui vivo da sempre. Mi fa sentire anche bene".

Si aspettava quel largo consenso di preferenze?

"Siamo andati oltre le più rosee aspettative. Ovvio che potevo sperare di prendere tante preferenze, ma così tante francamente mi ha lasciato senza parole. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno voluto esprimere la preferenza per me, che ringrazio di cuore per la fiducia e, soprattutto, per aver apprezzato il lavoro che ho svolto nei cinque anni trascorsi".

Questo non significa che deve assumersi responsabilità più pesanti del passato, magari come vice sindaco?

"Questa è una scelta che farà ovviamente la sindaca. E’ giusto che lei faccia le sue nomine in piena libertà e che ritiene più opportune. Sono felice considerato il risultato a livello personale, ma la cosa più importante è la vittoria del gruppo e ovviamente la rielezione di Monja".

Alberto Greco