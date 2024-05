Candidati alle elezioni Europee. La carica dei modenesi in lista. Spuntano Pigoni, Coppi e Filippi

Sono quattordici i candidati modenesi sulla griglia di partenza per le elezioni Europee dell’8 e 9 giugno: si presenteranno nel collegio del Nordest che comprende Friuli, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Il sistema elettorale è quello proporzionale, che vuol dire che il numero di posti viene assegnato in base ai voti ricevuti da ogni lista. E ci sarà anche la possibilità di indicare da una a tre preferenze dentro la stessa lista, avendo l’accortezza di votare, nel caso di due o tre preferenze, candidati di sesso diverso.

I modenesi, partendo dal Partito democratico, sono il presidente della Regione Stefano Bonaccini (capolista), l’eurodeputata uscente Elisabetta Gualmini e la ex parlamentare Giuditta Pini. Mentre per Fratelli d’Italia il candidato territoriale è il bolognese Stefano Cavedagna. Per Ppe-Forza Italia-Noi Moderati si presenta Antonio Platis – mercoledì supportato dal coordinatore nazionale di Forza Italia, nonché ministro degli esteri Antonio Tajani, insieme al ministro dell’Università Anna Maria Bernini e Piergiulio Giacobazzi, coordinatore provinciale del partito – e Francesco Coppi (coordinatore regionale di Noi Moderati): entrambi, curiosità, di Mirandola. Per la Lega tocca al consigliere regionale Stefano Bargi, mentre nel M5s in lista il medico finalese Mohamed Kamel Malak. Per Azione corre il sindaco uscente di Spilamberto Umberto Costantini, oltre alla pavullese Stefania Cargioli, e anche Sinistra e Verdi avranno i loro nomi di bandiera: rispettivamente Paolo Trande e l’assessora comunale all’ambiente Alessandra Filippi. E se per Alternativa Popolare scende in campo Alberto Bosi (che oggi ha in programma un appuntamento al chiosco Elio Park alle 16 con il presidente nazionale di Alternativa Popolare), gli Stati Uniti d’Europa (Italia Viva e +Europa) schierano Giulia Pigoni, consigliera regionale.