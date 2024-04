Candidati sindaci, il primo confronto a tre

L’appuntamento è sicuramente di quelli molto attesi: per la prima volta, infatti, i tre candidati sindaco alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, si confronteranno in pubblico. L’appuntamento è per domani in Auditorium Loria a Carpi, con inizio alle 20. Protagonisti i tre candidati che aspirano a diventare il prossino sindaco della città dei Pio: Annalisa Arletti, capogruppo di Fratelli d’Italia, candidata per la coalizione di centro destra che vede uniti il partito della Meloni, Lega e Forza Italia e una lista civica ‘Carpi protagonista per Arletti sindaco’; Monica Medici (che dopo dieci anni di militanza nel Movimento Cinque Stelle ha deciso di intraprendere un nuovo percorso autonomo), candidata sostenuta da due liste civiche, la già esistente ‘Carpifutura’ e la neo nata ‘Movimento civico per Carpi’; Riccardo Righi, attuale assessore a Urbanistica, Ambiente e Smart City del Comune, è il candidato della coalizione del centro sinistra che vede cinque partiti, Pd, AVS (Alleanza Verdi Sinistra), Italia Viva, Azione, +Europa, e cinque liste civiche, ossia ‘Carpi 2.0’, ‘Laboratorio Carpi’, ‘Carpi Comune’, e le neo nate ‘Carpi a Colori’ (la lista di Righi) e ‘Bella Carpi’. Il dibattito pubblico è organizzato da ‘Radio 5.9’, realtà fortemente radicata sul territorio. Dopo essersi presentati ‘singolarmente’ ai cittadini nelle ultime settimane, ognuno secondo le proprie modalità, domani sera i tre candidati a sindaco di Carpi, si affronteranno in Auditorium rispondendo ad una serie di domande relative ai temi legati alla città e alle maggiori problematiche riscontrate negli ultimi anni. Domande che seguiranno un ordine di intervento stabilito in modo tale da non pregiudicare né avvantaggiare alcuno.

Non mancherà un primo momento di ‘presentazione’ individuale, partendo dallo slogan scelto per caratterizzare e contraddistinguere la propria campagna elettorale: da ‘Una Storia nuova’ di Annalisa Arletti a ‘La Città della Longevità’ di Monica Medici, a ‘La città a colori – Lo sviluppo colora il domani’ di Riccardo Righi. Così come, in conclusione del confronto, sarà data a ognuno la possibilità di rivolgere un ‘appello’ al voto ai cittadini. L’ingresso alla serata è libero fino a esaurimento posti (per informazioni scrivere a: info@radio5punto9.it). Radio 5.9 nasce nel 2012 a Cavezzo, dopo il tragico sisma che colpì l’Emilia-Romagna e dal 2016 ha sede a Carpi. Nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento per moltissimi giovani, occupandosi, all’interno dei propri programmi, di territorio, sport, impresa e politica. Quest’ultima in particolare ha sempre avuto un posto di riguardo nel palinsesto di Radio 5.9 che ha ospitato la stragrande maggioranza degli amministratori locali della provincia di Modena e della Regione, nonché moltissimi esponenti politici locali e nazionali di ogni partito e schieramento.

r.m.