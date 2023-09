Cantiere, luce in fondo al tunnel "Corso Roma sarà piena di eventi"

"‘Eventi di animazione presso Corso Roma’, che rientrano nel programma de ‘LaCarpiEstate 2023’": la frase contenuta in una recente determina dirigenziale fa bene sperare in merito alla (molto) attesa conclusione del cantiere di riqualificazione e pavimentazione della strada, iniziato a maggio 2022 e più volte slittata. "In sinergia tra assessorato alla Promozione al centro storico e assessorato alla Cultura (facente capo all’assessore Davide Dalle Ave) – spiega Stefania Gasparini, vice sindaco e assessore al Centro storico – e dopo avere reso partecipe anche l’associazione Carpi Lab, abbiamo individuato una serie di eventi che prenderanno il via da metà settembre. Eventi ‘leggeri’, che si possono realizzare proprio in virtù della nuova configurazione di corso Roma, e che consentiranno alle persone di godersi la nuova realtà passeggiando tra la lavanda e le bancarelle e vari appuntamenti per i bambini".

Nello specifico sono stati messi a disposizione 1.641 euro. In particolare sono due operatori che hanno risposto all’invito di presentare offerte. Il primo è l’associazione sportiva dilettantistica ‘Club 64’ di Modena cui è affidato il compito di allestire una giornata di gioco libero di scacchi seguito da istruttori e una seconda giornata con torneo di scacchi riservato a ragazzi e adulti.

‘Scombussolo – Giochi per tutti’ è l’altra attività in calendario, che sarà organizzata dalla onlus ‘Formula Servizi alle Persone Società’ di Forlì. Secondo le prime informazioni, il cantiere dovrebbe concludersi tra fine settembre e inizio ottobre: gli eventi, infatti, hanno caratteristiche tali da poter essere posti in essere anche in presenza degli ultimi elementi da accantieramento. "Siamo molto soddisfatti per questo calendario di appuntamenti che rientrano ne ‘LaCarpiEstate 2023’ – prosegue il vice sindaco Stefania Gasparini – in quanto sono in segno di attenzione per questo luogo, corso Roma appunto, che ha subito delle problematiche oggettive a causa del cantiere. Come detto, gli eventi scelti, per la loro conformazione, sono possibili proprio in virtù della riqualificazione della via. Un segnale per noi di grande rispetto verso il nuovo Corso".

Maria Silvia Cabri