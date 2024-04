Ca.os., pubblico e drammaturghi allo stesso tavolo

"La domenica a teatro non ci vado". Recita così il titolo della rassegna. Ironia che nasconde verità. Il giovane pubblico, che diventa sempre meno giovane più lo si ripete, spesso ignora il teatro. L’incontro tra lo CA.OS camera oscura e un gruppo di drammaturghiə metterà all’interno di una stessa stanza, intorno ad un tavolo, pubblico e artisti. Non un vero e proprio spettacolo, un blitz appunto. Dieci minuti ciascunoə per presentare la propria opera. Cinque drammaturghi, a turno, si mettono a nudo, condividendo processi, domande e dubbi. Un modo diverso, tra tanti, di stare a teatro. L’appuntamento è domenica 7 aprile alle ore 20.45. Ingresso da via Tre Re 70, a Modena.