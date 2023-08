Caos rifiuti e immigrazione fuori controlli: il Pd rischia

In via Zurlini, in un contesto che un tempo veniva considerato residenziale e molto vicino al parco Amendola soo quotidiani i bivacchi di stranieri (e probabilmente clandestini) nei sottoscala di alcuni condominii. E di giorno banchettano all’aperto lasciando a terra bottiglie di plastica e altri rifiuti. Questa è la situazione in uno dei quartieri considerati tra i migliori della città. Se poi aggiungiamo i vari sacchetti blu e gialli nei giorni della raccolta porta a porta capiamo sibito che le cose, da tutti i punti di vista, proprio non funzionano. Sandro S.