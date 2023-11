Capire le stelle con le illustrazioni di Carolina Hansberg

Impossibile resistere al fascino del cielo stellato. Un fascino che cresce ancora di più nel momento in cui si comiciano a studiare le stelle e i pianeti, per carprine i loro segreti. No, non occorre un volume di astronomia. A volte basta un libro ben illustrato, che se da una parte ci fa tornare bambini, dall’altra riesce a spiegarci in maniera semplice le costellazioni e i loro movimenti. Tutto questo si trova nel libro scritto e illustrato da Carolina Hansberg "C’era una volta una volta celeste", Edizioni Amedeo. E’ disponibile anche la versione audio, con musica e letture ad alta voce.