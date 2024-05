Cardiopatie, il convegno. Confronto sulle tecnologie

La Cardiologia italiana si ritroverà al Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore, in via del Pozzo 71, per un importante convegno sul tema dell’innovazione tecnologica nelle cardiopatie strutturali.

L’appuntamento con ’Mo-Valve Education’ è fissato per venerdì dalle 8.45 alle 18 e vede protagonisti nella segreteria scientifica il dottor Fabio Sgura, cardiologo emodinamista del Policlinico di Modena, e la dottoressa Francesca Coppi, dirigente medico cardiologo, entrambi operanti nell’ambito della SC Cardiologia diretta dal professor Giuseppe Boriani.

"Lo scopo del congresso – spiegano Coppi e Sgura – è quello di confrontarci con colleghi di tutta l’Emilia Romagna e non solo per effettuare un trattamento delle valvole sempre meno cardiochirurgico ma più endovascolare per la valvola aortica per la valvola mitralica e tricuspide. Quando i pazienti hanno delle emorragie e non possono fare la terapia anticoagulante noi facciamo la chiusura dell’auricola in un’area. Ci troviamo a Modena, una terra di motori, zona in cui nell’ambito delle valvole siamo leader a livello nazionale, producendo abbinate pubblicazioni scientifiche".

Un incontro di grande importanza, dunque, che riunirà così esperti da tutta Italia nella "terra dei motori" per un convegno che saprà riunire tanti professionisti.

Il programma prevede saluti iniziali istituzionali e del direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Modena, Claudio Vagnini.

Seguiranno numerosi interventi, per l’appunto, di professionisti provenienti da tutta Italia, in particolar modo dal San Raffaele di Milano, da Padova e da Genova.

A conclusione dell’evento si terrà alle 17 una tavola rotonda sul trattamento percutaneo delle valvole tra presente e futuro, alla presenza del direttore sanitario dell’Assessorato in Regione Emilia Romagna Mattia Altini, moderato dal dottor Fabio Sgura e a cui prenderà parte, tra gli altri, il presidente nazionale del GISE - Società italiana di Cardiologia Interventistica, Francesco Saia.

Le iscrizioni sono aperte fino a oggi sul sito lopezcongressi.it (e infoline al numero 3478541898).