’Caregiver day’, parte il programma di appuntamenti

Per la quattordicesima volta il mese di maggio sarà caratterizzato dall’appuntamento con i ’Caregiver day’, che vedrà convegni, seminari e laboratori. Con il sostegno dell’Unione delle Terre d’Argine e il patrocinio della Regione e dell’Ausl di Modena, la Cooperativa sociale ’Anziani e non solo’ in partenariato con Carer ets Associazione dei caregiver familiari, presenta un fitto programma di eventi. Il programma si aprirà sabato 4 maggio e Campogalliano, presso la riserva naturale dei Laghi Curiel, in via Albione, quando, dalle 10 alle 12, è in programma un evento dal titolo ’Benessere per il caregiver’.