"Carpi attento, non molliamo mai"

E’ un Certaldo con un solo risultato quello che domenica arriverà al "Cabassi" per cercare di rovinare la festa al Carpi. L’incredibile rimonta di domenica scorsa sull’Aglianese ha regalato il sesto successo stagionale ai toscani, che dallo 0-2 del 60’ sono riusciti a ribaltare la gara vincendo 3-2 nell’ultimo quarto d’ora con i gol di Gozzerini, l’autorete di Iacoponi e il guizzo al 93’ di Di Leo. Ora il Certaldo è terz’ultimo, davanti alla Pistoiese esclusa e al Mezzolara già retrocesso. A quota 24 punti la squadra di mister Ramerini ha una sola strada per agganciare il playout, che ad oggi per via del -10 dalla diretta rivale non si giocherebbe: deve vincere a Carpi e sperare che una fra le due squadre a quota 34, il Progresso (di scena a Budrio col Mezzolara) e la Sammaurese (in casa col Sangiuliano), perda per poter ridurre il gap al -7 che farebbe giocare il playout, ma allo stesso tempo deve sperare che il Borgo San Donnino (quart’ultimo a +1) non vinca a San Marino, altrimenti i ducali resterebbero davanti e allora dovrebbero perdere sia Progresso che Sammaurese contemporaneamente. Un’impresa tutta in salita, considerando che in 16 trasferte fin qui il Certaldo ha conquistato solo 7 punti, frutto dell’unico successo il 14 gennaio per 2-0 sul campo del Mezzolara e di 4 pareggi, a fronte di 11 sconfitte. Ma negli ultimi 2 mesi i viola sono cresciuti, conquistando 10 dei 24 punti totali nelle ultime 8 giornate, spinti dai gol di Akammadu (9 reti) e Gozzerini (8 gol). E ieri il presidente Massimo Boschini (nella foto) ha caricato l’ambiente. "Sappiamo delle difficoltà della sfida di domenica - ha spiegato – ma siamo altrettanto consapevoli del fatto che questo gruppo non molla mai. Domenica contro l’Aglianese è arrivata l’ennesima dimostrazione. Sotto di due gol, i nostri ragazzi hanno messo in atto una rimonta straordinaria che ci ha portato di fatto, ad essere ancora in lotta per l’obiettivo stagionale. Il Carpi è la capolista e questo basta per descrivere tutte le difficoltà della gara di domenica. La società è vicina ad i nostri ragazzi e tutti, con forza, vogliamo credere a questa impresa. Come abbiamo fino ad oggi, da inizio stagione".

Dal campo. Ieri la ripresa con Mandelli che ha corso a parte ma dovrebbe andare verso il rientro dopo lo stop per il problema alla coscia, anche Arrondini in gruppo. Per domenica tornano in difesa Calanca al centro (al suo fianco Rossini o Zucchini) e Cecotti a sinistra per Verza, fra i pali ballottaggio Viti-Lorenzi, in mediana Larhirb in pole per sostituire lo squalificato Forapani. Intanto il Giudice ha multato con mille euro il Carpi per il lancio di alcuni fumogeni dei tifosi a Imola e fermato per 3 gare Martini del Certaldo, espulso domenica dalla panchina.

Davide Setti