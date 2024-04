Carpi cade a Cingoli, playout più lontani. In serie B sconfitta la capolista Carpine

Adesso è davvero durissima per la Pallamano Carpi, che a Cingoli incappa nell’undicesima sconfitta su 11 trasferte di Serie A Gold, battuta 34-26 dal Macagli e con il contemporaneo pari 27-27 di Rubiera a Trieste vede allontanarsi i reggiani a +2 sull’ultimo posto, in vista dello scontro diretto di sabato a Rubiera, nel quale non c’è alternativa al successo per cercare l’aggancio e scongiurare la retrocessione diretta. Anche nella quart’ultima giornata il copione non cambia, con la squadra di Serafini che lotta per un tempo e poi cede di botto nella ripresa. Carpi parte bene, al 7’ è avanti 5-4 poi però subisce un parziale di 6-2 che vale il 10-7 di casa al 17’ ma prima del riposo parte la rimonta bianconera che con i sigilli finali di Mejri e il contropiede sulla sirena di Cioni fissano il 15-14 per Cingoli del riposo. Nella ripresa però i marchigiani (in zona salvezza ma col migliore attacco del campionato) cambiano marcia e scappano subito sul 17-14, allungando al 15’ con un parziale di 11-5 fino al 26-19. Da lì la gara si spegne, Cingoli controlla e alla fine chiude sul +8. CINGOLI: D’Agostino 5, Ciattaglia 2, Mohamed 7, Mangoni 2, Somogyi 1, Mihail, Bordoni, Latini 1, Strappini 6, D’Benedetto 5, Rossetti, Santamarianova, Compagnucci, Gigli, Albanesi, Codina Vivanco 5. All. Camperio. CARPI: Monzani 1, S. serafini 5, Soria 3, Carabulea, Cioni 2, Coppola 4, Sibilio, Ferrarini 1, Quaranta, Damjanovic 3, Errico 3, Marques Costa, Sortino, Mejri 4. All. D. Serafini.

SERIE A BRONZE. Oggi in campo per la terza giornata della Poule retrocessione la Pantarei Italia Modena che alle 19,30 al PalaMolza riceve il Casalgrande per riscattare il ko di Tortona di settimana scorsa. Ieri Marconi-Follonica 37-26. Classifica: Derthona * 4, Marconi e Casalgrande * 3, Tavarnelle * e Modena * 2, Follonica 0.

SERIE B. Cade la capolista Carpine, sconfitta 28-18 in casa dal San Lazzaro quarto della classe: è la prima sconfitta stagionale alla Fassi per i giallorossi, che sono comunque già qualificati per i playoff promozione. Non bastano 9 gol di Leonesi, perché i bolognesi sono avanti già al riposo sul 12-9 e poi pian piano prendono in largo. Oggi invece giocano il Rapid Nonantola con l’Imola alle 18,30 alla Alighieri e il Modena alle 16 a Rubiera.

Davide Setti