Carpi, due giorni di riposo. Da valutare Lorenzi infortunato

Ultimo giorno di allenamento per il Carpi, che ieri mattina ha chiuso la sua settimana senza impegni di campionato (oggi la D è ferma per il Viareggio) con una partitella in famiglia. Sono rimasti a riposo il lungodegente Sabattini, oltre a Lorenzi, Bouhali e Beretta, che hanno lavorato a parte, mentre era assente anche Arrondini colpito da una leggera forma di influenza. Ora per i biancorossi ci sono 2 giorni di riposo, poi da martedì ricomincia la settimana tipo che porterà alla sfida di domenica 18 al "Cabassi" con il Sant’Angelo in cui la squadra di Serpini punterà alla quarta vittoria di fila. Da monitorare soprattutto la situazione del guardiano Lorenzi, vittima di un fastidio alla coscia che proverà a recuperare, mentre per Beretta e Sabattini ci sono buone chance di vederli in gruppo per strappare una convocazione, più indietro Bouhali dopo il guaio al ginocchio. La settimana appena finita h invece messo benzina ulteriore per Tentoni e Rossi, ormai recuperati al 100%.