Carpi, la stagione Trenta titoli, quanti ’big’

Ci sono prime volte e grandi ritorni nel nuovo cartellone del Teatro comunale di Carpi, per una stagione che si preannuncia ricca e accattivante. La giunta comunale ha, infatti, approvato il programma del Comunale, che porterà sul palcoscenico cittadino molti dei migliori attori e attrici italiani, sotto la magistrale direzione artistica del Maestro Carlo Guaitoli: Balasso, Battiston, Guanciale, Marcorè, Orlando, Preziosi, Rubini, poi Anna Ferzetti, Monica Guerritore, Valentina Lodovini, Violante Placido. Confermata la tradizionale scansione delle rassegne, per una trentina di titoli e una quarantina di repliche complessive: ‘Teatro’ (7, per due turni), ‘L’altro teatro’ (5), ‘Danza e Circo’ (4), ‘Musica classica’ (7), ‘Famiglie a teatro’ (3), ‘L’altra musica’ e appuntamenti speciali (3). Variegata la proposta di autori nei due cicli di prosa: molti contemporanei, come Pablo Remòn (‘Ciarlatani’, con Silvio Orlando), Tommaso Mattei (‘Aspettando Re Lear’, con Alessandro Preziosi e Nando Paone), Paolo Genovese (‘Perfetti sconosciuti’, dal proprio fortunatissimo film), Davide Sacco (‘L’uomo più crudele del mondo’, con Lino Guanciale e Francesco Montanari). Tra gli altri testi, spiccano autori moderni ormai divenuti ‘classici’: ‘La grande magia’ di Eduardo De Filippo (con Natalino Balasso), ‘1984’ di George Orwell, ‘Il caso Jeckill’ da Robert Luis Stevenson (con Sergio Rubini), ‘Delirio a due’ di Jonesco. Poi De Andrè cantato da Neri Marcorè, Giacomo Poretti (senza Aldo e Giovanni) in una novità di cui è co-autore, la Lodovini con testi di Anna Politkovskaja. Per la rassegna danza torneranno ‘Giselle’, coreografato dal ‘Balletto Classico Russo’, e i ‘Chicos Mambo’, mentre la ‘Artemis Danza’ farà un omaggio a Puccini nel 100° della morte; la classica proporrà alcuni fra i pianisti più rinomati, come Grigory Sokolov, Louis Lortie e la coppia Katia e Marielle Labèque, il ritorno di ‘The Swingle Singers’, e l’Orchestra da Camera Lituana diretta dal violinista Sergej Krilov; in via di definizione i tre concerti di ‘L’altra musica’. Infine, tradizionale appuntamento di San Silvestro con gli Oblivion e quello dell’8 marzo con la Guerritore che canta Alda Merini. Restano invariati sia i prezzi dei singoli biglietti che degli abbonamenti: la campagna di sottoscrizioni partirà da inizio settembre. A inaugurare la nuova stagione teatrale, sarà, nello specifico la rassega della prosa: il sipario si alzerà il sabato 19 ottobre alle 21 con due artisti d’eccezione quali Alessandro Preziosi, Nando Paone che reciteranno in ‘Aspettando Re Lear’ di Tommaso Mattei, con la regia dello stesso Alessandro Preziosi, in replica anche domenica 20 ottobre alle 16. Venerdì 18 o sabato 19 ottobre (la data è in via di definizione) è inoltre prevista la proiezione del film ‘Aspettando Re Lear’ di Tommaso Mattei presentato dall’autore e da Alessandro Preziosi.