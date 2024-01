Carpi piegato anche a Prato. La Serie C è sempre più lontana

di Davide Setti

Lo sprofondo biancorosso di inizio 2024 è un -9 dalla vetta che trasforma la rincorsa verso la C, già difficile, in un’impresa titanica. Il Carpi inciampa subito a Prato, contro un avversario che ne aveva vinte solo 2 nelle ultime 11, finendo fuori anche dalla zona playoff e a distanza siderale dal Ravenna, che come da pronostico ha passeggiato sui resti della Pistoiese. Una sconfitta, la quinta su 10 trasferte, figlia dei troppi errori di mira di fine prime tempo, quando dopo l’1-1 i toscani erano alle corde, e di una squadra priva di un attaccante di peso, che senza ricambi in panchina per le tante assenze non appena è uscito Cortesi (fastidio all’adduttore) nei 15’ finali si è abbassata troppo subendo il 2-1 di Trovade.

Un epilogo amarissimo, come il dopo gara con i toscani al fischio finale a circondare Saporetti (beccato dal pubblico per tutta la gara) per sbeffeggiarlo dopo l’episodio dell’andata e Cortesi che viene espulso per aver risposto alle offese della tribuna. L’avvio biancorosso era stato pessimo, con la palla persa dopo 4’ da Mandelli che innesca l’uno sulla trequarti in cui Rossini buca e Gori fredda Lorenzi in uscita. Immediato il pari con la punizione di Forapani in fotocopia a quella di Certaldo (tocco di Mandelli e bomba sul secondo palo). Un gol che sposta il pallino della gara in mano biancorossa, ma non c’è cattiveria giusta per sfruttare le occasioni. La prima (33’) la disinnesca con un salvataggio Angeli per anticipare Saporetti sul cross al bacio di Tcheuna, sulla seconda Ricco è bravo su Sall, poi sul proseguimento Cortesi arriva tardi sul cross di Mandelli, quindi al 45’ il destro di Cortesi finisce out. Nella ripresa cala il ritmo, Serpini si gioca i pochi cambi che ha con D’Orsi e Larhrib ma il Carpi non incide più. Il Prato ha più rotazioni e con gli ingressi di Limberti e Moreo sale di tono. Non grandi occasioni (Gemignani manda out, Trovade su punizione-cross sfiora il palo), ma rischi zero, perché a parte un tiro alto di Sall i biancorossi non sono mai pericolosi.

E così a 6’ dalla fine la frittata arriva sullo scambio fra Limberti, il neo entrato 2006 Preci (entrato senza numero sulla maglia…) e Trovade che indisturbato dal limite la piazza all’angolino. Un colpo mortale, cui nei 10’ finali il Carpi non sa rispondere. E a fine gara col rosso a Cortesi si completa una domenica nera.