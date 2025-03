Carpi, Rigo spera nel rientro. Cortesi rimane in dubbio

Mattia Rigo è l’unico biancorosso recuperabile dal 1’ domani col Gubbio rispetto agli assenti della gara di sabato scorso a Campobasso. Il terzino oggi sarà in gruppo anche se è un po’ indietro, stesso discorso per Cortesi che ieri ha lavorato a parte e resta in dubbio. Fra i convocati ci sarà anche Tcheuna che ha lavorato con la squadra, ma il ciclo influenzale lo ha indebolito e sicuramente non può giocare dal 1’. Niente da fare invece per Contiliano e Fossati che ieri hanno svolto gli esami: per l’ex Spal, che sta completando la cicatrizzazione della lesione, servono ancora 10 giorni, mentre Fossati è alle prese ancora con la cicatrice della coscia instabile (edema non ancora riassorbito) e dovrà dare forfeit. Nel 4-3-1-2 dunque Cecotti e uno fra Verza e Rigo saranno gli under sulle due corsie, in mezzo in difesa Zagnoni e Panelli. In mediana Amayah (o Casarini), Mandelli e Figoli con Puletto alle spalle di due fra Cortesi, Gerbi e Sall. Intanto ieri una delegazione della prima squadra composta da Sorzi, Verza, Contiliano e Fossati – ha fatto visita alla CRa per anziani "Cisa" di Mirandola, i cui ospiti erano stati al "Cabassi" per la sfida col Pineto.