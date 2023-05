"Cartelloni gender" Polemica a scuola

"Stop gender nelle scuole". Parla Simone Ortolani, referente del circolo territoriale di Sassuolo di Pro Vita & Famiglia dell’Emilia-Romagna. "C’è un progressivo e preoccupante aumento di progetti promossi dal movimento Lgbtqia+. Un eloquente esempio lo abbiamo avuto nel corridoio della scuola media ‘Leonardo da Vinci’ di Sassuolo, dove sono stati appesi una serie di cartelloni con chiari riferimenti al mondo Lgbt, al mantra ‘love is love’ e, in particolare, in un cartellone c’era un diretto riferimento al presunto ‘diritto all’aborto’". Dalla scuola replicano che "il cartellone è il prodotto finale di un progetto – afferma Loredana Bilardi, dirigente scolastico – sui diritti delle minoranze. Nel lungo elenco, è stato citato anche il diritto all’aborto, a fianco del diritto delle donne ad avere lo stesso stipendio degli uomini e tanti altri".

m.s.c.