"’Casa dei rider’ per ripararsi quando piove"

Temperatura prossima allo zero e pioggia battente. È in serate come quella di venerdì che le piattaforme di delivery registrano il maggior numero di ordini, costringendo molti fattorini a correre in sella alla propria bici o scooter tra le strade di Modena, per consegnare cibo caldo ai tanti modenesi che scelgono di gustare i propri piatti preferiti direttamente da casa.

Il Comune, assieme ai sindacati Cgil, Cisl e Uil e ai rappresentanti dei rider, ha deciso di fare dei gesti concreti per aiutare una categoria di lavoratori troppo spesso poco tutelata, inaugurando in Piazza Matteotti, nel chiosco gestito dal Consorzio taxisti modenesi Cotamo, la nuova "Casa dei Rider", un punto di accoglienza dove tutti i ciclofattorini potranno sostare al caldo, tra un ordine e l’altro, ricaricando i propri cellulari e riparandosi dalle intemperie. "Stiamo provando a dare sempre più dignità al lavoro" spiega il sindaco Giancarlo Muzzarelli, "è una cosa complicata e non semplice, però un pezzo alla volta dobbiamo dare un segnale molto chiaro di come si vive a Modena". "Noi nel 2021 avevamo sottoscritto un protocollo assieme ai sindacati" chiarisce Andrea Bosi, assessore alle Politiche per il lavoro e la legalità, "i quali avevano chiesto un potenziamento di questo servizio. Per noi il lavoro deve essere soprattutto un tema di qualità più che di quantità, e la richiesta delle organizzazioni sindacali era quella di individuare un altro luogo, lungo l’asse della via Emilia, che fosse congeniale ai ciclofattorini, i quali trovandosi in zona potessero avere uno spazio al chiuso dove sostare, utilizzare la toilette e ricaricare il cellulare. Questa inaugurazione risponde alla prima esigenza che avevamo inserito nel protocollo, a cui segue il desiderio di fare una convenzione con la ciclofficina del Novi Sad per consentire ai rider di avere gratuitamente un servizio di manutenzione del proprio veicolo".

Lo spazio di Piazza Matteotti sarà aperto dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21, fino a Marzo, e andrà ad aggiungersi al primo chiosco situato in Piazza Natale Bruni, gestito dall’associazione "Via Piave e Dintorni".

Jacopo Franceschini