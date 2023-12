"Casa della Comunità? Un contenitore vuoto"

"Oltre al danno, anche la beffa". Commenta così Alessandra Gianelli - referente del comitato dei residenti di Serra di Porto - la notizia che i 3 milioni stanziati dal Pnrr, per via dell’aumento dei costi del materiale, non saranno sufficienti a finanziare l’intero progetto della nuova Casa della Comunità di Pavullo, già al centro di tante polemiche. Complessivamente, per il piano delle case della comunità della provincia di Modena, mancano all’appello 8 milioni di euro. "Abbiamo da subito pensato che la Casa della Comunità, oltre a sacrificare un’area verde, si sarebbe anacronisticamente rivelata una struttura incompiuta e inutilizzabile, un’ombra vuota nel tessuto della città: il classico ecomostro – aggiunge Gianelli –. Se l’Amministrazione, l’Ausl e la Regione resteranno ferme sulle loro posizioni, i pavullesi si troveranno a contemplare un cantiere abbandonato. C’è ancora tempo per rimediare, occorrono solo buonsenso, umiltà e visione da parte di tutti gli attori in causa".

Tuttavia, ieri è arrivata la precisazione dell’Ausl, che ha fatto sapere come strutture (a livello di metratura) ed impianti saranno totalmente completati con i fondi a disposizione. Ciò che al momento potrebbe restare in sospeso, almeno fino a quando non saranno reperiti i fondi per sopperire al ‘buco’, sono alcune parti con minore priorità: una sociale ed alcune stanze dedicate all’infermieristica.

"Le vicende sull’incremento dei costi dei materiali sono note e riguardano tutto il settore edilizio, pubblico e privato – ha chiarito l’Ausl –. Tutte le strutture saranno realizzate: gli edifici funzioneranno e gli spazi saranno funzionalmente adeguati alle attività previste". La notizia della mancanza di fondi è comunque stata sufficiente a scatenare critiche dal mondo politico: "La Casa della Comunità di Pavullo rischia di rimanere una scatola vuota per la mancata copertura di parte dei costi da parte del Governo Meloni – punta il dito il Pd Pavullo –. Il sindaco Venturelli, con la prospettiva di avere quasi due terzi della Casa della Comunità vuota, ci deve spiegare una volta per tutte perché non abbia mai nemmeno per sbaglio voluto riconsiderare la collocazione della struttura". Riccardo Pugliese