Casa di Comunità, incontro pubblico per spiegare il progetto regionale

Incontro pubblico sulla futura Casa della Comunità di Zocca in corso di realizzazione. Si svolgerà martedì 2 aprile, dalle 18.30 alle 20, nella sala consiliare del Comune, in via del Mercato 104. É rivolto a tutti i cittadini, alle associazioni, gruppi informali, settori pubblici e privati, farmacia, parrocchia, scuola, professionisti dei servizi sanitari, sociali e sociosanitari.

Sarà l’occasione per conoscere il progetto regionale del ‘Casa Community Lab’ che definisce forme innovative di partecipazione delle comunità locali, coinvolgendo operatori sanitari, sociali e volontariato ed entrare nel vivo di un percorso partecipato per definire i contenuti che caratterizzeranno la Casa della Comunità di Zocca. La struttura, oltre ad ospitare i servizi sanitari già oggi presenti sul territorio comunale, tra cui Punto prelievi, ambulatorio infermieristico, sportello Cup, consultorio familiare, vaccinazioni pediatriche, Centro di Salute mentale, assistenza infermieristica domiciliare, ambulatori specialistici, sarà sede degli studi dei medici di medicina generale e del pediatra, con l’introduzione anche della figura dell’infermiere di comunità, punto di riferimento per i bisogni sanitari e di integrazione con i servizi sociali, e l’introduzione della telemedicina, che permetterà di creare una sinergia ancora più stretta con la rete di specialisti del territorio e dell’ospedale di Vignola.

All’incontro interverranno il sindaco, Federico Ropa; Federica Casoni, direttrice del Distretto sanitario di Vignola e Gruppo Community Lab; Claudia Baccolini, referente della Promozione della Salute del Distretto; Claudia Bellucci dell’Area Integrazione Socio Sanitaria; Romina Bertoni dell’Ufficio di Piano dell’Unione Terre di Castelli; Samanta Gandolfi, coordinatrice della Casa della Comunità Area Montana e Centrale Operativa Territoriale; e Silvia Prampolini del Centro Servizi per il Volontariato - Csv Terre Estensi Odv.

w. b.