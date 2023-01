"Le case costano troppo e l’offerta è insufficiente"

Modena, 3 gennaio 2023 - I dati d el capoluogo che evidenziano un calo della popolazione e il boom delle emigrazioni, oltre ad evidenti analisi demografiche, fanno interrogare sulle conseguenze sociali ed economiche che avranno. Ne parliamo con un noto docente di Politica economica dell’università di Modena e Reggio Emilia, il professor Massimo Baldini. Professore, a cosa è attribuibile la fuga dalla città, soprattutto dei modenesi? "La ragione principale è il livello molto superiore dei prezzi immobiliari a Modena. Questo spinge ad uscire dal capoluogo sia i giovani dal Sud in cerca di primo alloggio sia le famiglie che vogliono una casa di dimensioni medio-grandi o il giardino. Da molto tempo va così: tra il 2002 e il 2022 la popolazione dei comuni della cintura è cresciuta del 22%, quella di Modena del 6%. I prezzi degli immobili, poi, sono alti per la presenza di molti appartamenti destinati agli affitti brevi a studenti, lavoratori e turisti". Ci sono ragioni economiche che possono giustificare il saldo migratorio negativo? "La ripresa economica post-Covid è stata notevole, ma si è tradotta più in un aumento dei posti di lavoro che dei salari. In Emilia-Romagna già nel 2019 si era recuperato il livello del pil del 2007, ma...