"Caso pasti, Domus nega l’evidenza"

"Non possiamo credere che il gestore Domus e il fornitore Cir non fossero a conoscenza della qualità del cibo consegnato e somministrato agli anziani della Cra Ramazzini. Il motivo è palese: una cooperativa di servizio vince l’appalto diventandone il referente e responsabile, poi non controlla la qualità?". Rifondazione Comunista non ci sta alle spiegazioni di Domus e precisa: "Sul cibo nella Cra Ramazzini ci sono sempre state delle lamentele da parte degli operatori sanitari, anziani e familiari. Ma ora la situazione è peggiorata fino ad arrivare a un punto di non ritorno, uno psicodramma. Gli operatori e la coordinatrice hanno più volte, tramite mail, fatto presente la situazione e chiesto un cambiamento immediato, mai avvenuto! Si racconta la ’favola’ degli operatori e anziani stressati e privi della capacità di discernere tra un buon cibo e una schifezza. Continuano a negare la realtà. Qualsiasi motivazione non regge, esistono i fatti, le dichiarazioni, le fotografie. Un servizio così delicato, d’importanza vitale come la mensa, non può non avere i doverosi controlli. È la solita storia dalla quale nessuno vuole retrocedere o inserire un sostanziale cambiamento. Il Comune continua a esternalizzare i servizi e i gestori a subappaltare i servizi interni, il tutto senza gli adeguati controlli. Ne esce un fritto misto dove nessuno si attribuisce la responsabilità, dove c’è chi vuole salvare la faccia sacrificando come sempre le categorie fragili".