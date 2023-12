Castelfranco, ladro in trappola. Fallisce il colpo dal benzinaio

Un ladro è stato bloccato e arrestato a Castelfranco la scorsa notte dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Modena, dopo una chiamata al 112. I militari sono intervenuti presso una stazione di servizio, all’interno della quale si era introdotto un uomo, 46 anni (utilizzando una scala e forzando una finestra) che era già riuscito a rubare dalla cassa circa 300 euro in contanti. Vistosi scoperto, il ladro ha tentato la fuga cercando di nascondersi in una vicina boscaglia, ma è stato raggiunto e bloccato. Una volta perquisito, sono stati rinvenuti uno zaino contenente diversi attrezzi da scasso, oltre a un flessibile a batteria, guanti e passamontagna. E’ stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il denaro è stato restituito al titolare dell’area di servizio.

m. ped.