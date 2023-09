Castelvetro, in via Costituzione apre la Casa Smeraldo

Prosegue l’avvicinamento di Castelvetro al cambio della modalità di raccolta dei rifiuti, che vedrà il porta a porta integrale nel forese e nelle zone artigianali e industriali (Zai) e la raccolta stradale con nuovi cassonetti nei quartieri più densamente abitati. Per questo, lunedì in via Costituzione 18, presso il bocciodromo comunale, Hera aprirà la cosiddetta Casa Smeraldo, dove i cittadini potranno ricevere le informazioni e ritirare il materiale necessario per conferire i rifiuti con il nuovo sistema. Il servizio rimarrà aperto tutti i giorni fino all’8 ottobre con il seguente orario: dal lunedì al sabato 8,30 – 12,30 e 14,30 – 18,30, la domenica dalle 9 alle 13. La nuova raccolta differenziata porta a porta comincerà il 25 settembre nel forese e nelle zone artigianali e industriali, secondo il calendario che sarà consegnato a tutti gli utenti. In seguito inizieranno in modo graduale le sostituzioni dei cassonetti in centro storico e nella zona residenziale dove è invece previsto il modello stradale. Nello specifico, oltre che nel centro storico del capoluogo, la collocazione dei nuovi cassonetti è prevista in zone di Puianello, Solignano Nuovo, Ca’ di Sola e Levizzano Rangone. Qui i cittadini avranno a disposizione nuovi cassonetti stradali per la raccolta di carta, plastica, vetro, organico, sfalci, ramaglie e indifferenziato. Solo per quest’ultima frazione di rifiuti il cassonetto sarà apribile con la "Carta Smeraldo" fornita da Hera. Tutti gli altri cassonetti, invece, saranno ad accesso libero.

m. ped.