"Castelvetro, via Ossi sarà messa in sicurezza"

Via Ossi a Castelvetro sarà riqualificata. Ad annunciarlo è la stessa amministrazione comunale, che proprio mercoledì scorso, in giunta, ha approvato gli elaborati del progetto definitivo – esecutivo.

Le risorse del bilancio comunale messe a disposizione per questo intervento ammontano a 74.000 euro. Sono inizialmente previsti lavori di messa in sicurezza e ripristino dei tratti maggiormente ammalorati, per poi proseguire, con un cronoprogramma di intervento, alla sistemazione completa del tratto. "Siamo consapevoli – commenta la vicesindaca Giorgia Mezzacqui – dello stato in cui riversano alcuni tratti di via Ossi, così come diverse altre strade del nostro territorio. Tratti che impongono attenzione da parte dell’amministrazione poichè coinvolgono una delle sfere più importanti, ossia la sicurezza dei nostri concittadini. Una strada bella, infatti, non è un carattere estetico; una buona strada è necessaria invece per la tutela delle persone. Il territorio comunale di Castelvetro è molto esteso e richiede un impegno non trascurabile sul fronte delle asfaltature. Grazie al lavoro che sta svolgendo il nostro ufficio tecnico stiamo cercando di dare una concreta risposta alle tantissime segnalazioni presentate ai nostri uffici, calendarizzando interventi omogenei su tutto il territorio, con particolare attenzione riservata alle aree maggiormente ammalorate, ai tratti stradali attraversati quotidianamente dai mezzi pesanti e alle situazioni di rischio. E’ mia volontà, e della giunta comunale, predisporre nelle prossime settimane un piano di intervento ’a lungo termine’ in merito alle strade e alle relative asfaltature, che vada oltre l’emergenza e che sia espressione di una pianificazione accurata.

Lo condivideremo nelle prossime settimane grazie alla collaborazione degli uffici. Il 2022, tuttavia, pur essendo stato caratterizzato da numeri importanti sul fronte dei lavori di asfaltatura, è stato un anno critico a causa dell’incremento dei prezzi delle materie prime che ha rallentato il nostro piano lavori. Cerco sempre di essere presente sul territorio per comprendere, vedere e capire le criticità; preziosa però è anche la collaborazione dei cittadini. Ringrazio quindi cittadini, consiglieri comunali, persone che ci segnalano le situazioni più critiche".

m.ped.