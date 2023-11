Cavalcavia Mazzoni . Nuova pista ciclopedonale: "Così diventerà più sicuro"

Una passerella ciclopedonale sul lato est del cavalcavia (viale Guido Mazzoni) e una nuova apertura ciclopedonale sotto il cavalcavia a fianco di via Levi Montalcini-Nonantolana, nei pressi del parcheggio Darsena. È in sintesi il contenuto del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una passerella ciclopedonale in prossimità del cavalcavia Mazzoni. Il progetto è al centro della seduta di stasera dei Consigli del Quartieri 1 – Centro storico e Quartiere 2 – Crocetta, San Lazzaro e Modena est del Comune di Modena, programmata per le 20.45 con modalità online da remoto.

Partecipano alla seduta, in collegamento da remoto, anche l’assessora alla Mobilità sostenibile Alessandra Filippi e tecnici comunali dell’Ufficio mobilità.

A caldeggiare una numerosa partecipazione è il M5s che ricorda come la proposta sia stata portata in Consiglio comunale da loro nel 2020. "Due elementi da decenni contraddistinguono il cavalcavia: la sua pericolosità e la sua funzione di collegamento tra il quartiere Sacca e il centro storico. Il cavalcavia Mazzoni si trova al centro di un’area che conta 4 scuole di diversi gradi a cui se ne aggiungeranno altre due con la nuova scuola innovativa che avrà sede in Via del Mercato. Invitiamo quindi i cittadini a richiedere il link zoom al seguente indirizzo email: consigli.quartiere@comune.modena.it.