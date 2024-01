Cavani difende la scelta di Smeraldi: "È una persona che merita rispetto"

Non si placano le prese di posizione e i "botta e risposta" all’indomani dell’improvviso annuncio, durante l’ultimo Consiglio comunale, delle dimissioni dell’assessore al bilancio Mauro Smeraldi. A intervenire è ora Enzo Cavani, il consigliere di Vignola Cambia che, in accordo con Smeraldi, ha deciso comunque di rimanere all’interno del consiglio comunale sostenendo l’attuale amministrazione comunale. E Cavani ne ha per tutti, opposizione e maggioranza. "Mauro Smeraldi – commenta Cavani – dà le dimissioni da assessore. La notizia viene fagocitata dalla politica secondo gli schemi più collaudati, che escludono analisi e mettono in moto il bellicismo d’occasione. Nel caso specifico, l’opposizione si abbevera al solito stagno inquinato da elettoralismo di maniera (non sa o non intende fare altro), aggredendo la maggioranza, colpevole di malgoverno destinato a perpetuarsi, incapace di visione e di strategia. Ma a Vignola Cambia non è certo sfuggito, né c’è l’intenzione di sminuirne i significati, il giudizio dato dal Partito Democratico, attraverso la voce del segretario (Andrea Ghiaroni, ndr). Mauro Smeraldi è stato descritto come un solista egocentrico e sfacciato, scarsamente attento ai compagni di viaggio e forse anche alla comunità dei cittadini, non dedicando neppure uno sguardo distratto alla sua azione di assessore, portata avanti in consonanza con i colleghi, e sottacendo i risultati, quanto mai significativi, connessi alle deleghe a lui assegnate. Ci riferiamo in particolare a quelle al Bilancio, alla Partecipazione, ai Progetti Europei, all’interno delle quali si sono dispiegate una competenza inattaccabile e la cultura civica di Vignola Cambia".

Poi Cavani prosegue: "Vignola Cambia, nella convinzione che la trasparenza debba essere elemento indelebile dell’agire politico, esprime con forza e con libertà il suo pensiero e, contemporaneamente, sottolinea l’intendimento di continuare a operare per il buon governo di Vignola, cioè di confrontarsi con gli alleati per eliminare le scorie fetide accumulatesi in seguito a quella che rimane la scelta di una persona che merita rispetto. Da ultimo: Mauro Smeraldi ha lasciato il ruolo istituzionale, ma continuerà a impegnarsi compiutamente all’interno di Vignola Cambia, unica vera lista civica di Vignola". L’onda lunga del caso – Smeraldi sta provocando anche polemiche tra Pd e centrodestra.

Dopo le parole del segretario dem Andrea Ghiaroni "quanto al consigliere Pasini che millanta di una maggioranza che perde pezzi", ribatte il consigliere Angelo Pasini di Vignola per Tutti: "Quanto alle convinzioni del segretario Pd di Vignola per cui starei io esagerando oppure vantandomi di cosa non ho ben capito, ricordo che il 28 dicembre 2023 l’assessore Smeraldi ha annunciato le sue dimissioni e il 28 febbraio 2022 la consigliera Daniela Piani ha abbandonato il consiglio comunale, entrambi in polemica con la loro stessa maggioranza".

Marco Pederzoli