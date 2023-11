Cavezzo, violenza contro le donne. Manifestazioni e magliette rosse

Cavezzo dice No alla violenza contro le donne. Nell’ambito delle manifestazioni nel mese dedicato alla violenza contro le donne, in tutti i Comuni dell’Area Nord sono in programma manifestazioni ed eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave fenomeno. Ieri il sindaco Lisa Luppi, insieme all’assessore alle pari opportunità Ilaria Lodi e all’assessore all’ambiente Michele Soffritti, hanno preso parte alla camminata, partita da piazza Don Zucchi, contro la violenza di genere. I partecipanti hanno percorso le strade del centro indossando magliette rosse e alla manifestazione hanno preso parte anche le ospiti della Cra di Villa Rosati. Per tutto il mese di novembre, inoltre, tutto lo sport di Cavezzo scende in campo indossando la maglia rossa.