Cdr Mutina e Young Boys trionfano a Cesenatico

Le squadre giovanili modenesi sono state grandi protagoniste al 7° Torneo Nazionale "Eurocamp Cesenatico Cup", che negli ultimi due fine settimana di maggio ha visto giocare e divertirsi tanti piccoli atleti presso il campo Ponente della località romagnola, ormai da anni meta del meglio del calcio giovanile. Nella categoria Under 11 (annata 2013) è stato un dominio dell’Atletic Cdr Mutina, che ha portato le due squadre al via (squadra "black" e squadra "orange") a contendersi il titolo nella finalissima. Sulla loro strada le due formazioni guidate dagli allenatori Marcello Ferrari, Claudio Canè e Davide Baldini hanno battuto Castegnato, Spezzanese e San Faustino Rubiera, prima della super sfida che ha visto vincere per 4-2 i "black".

Queste le rose delle due squadre. Nei "black" Francesco Calandra, Adam Tagbourte, Giulio Boni, Luca Aldini, Alessandro Baroni, Mattia Benetti, Alessandro Bonatti, Gabriele Ferrari, Edoardo Coratella, Enrico Grimaldi e Jason Malaj; nella squadra "orange" Gabriel Magliulo, Enrico Cori, Lorenzo Lusvarghi, Brayan Abdulkadir, Giacomo Mazzali, Fred Ogaimen, Ludovico Raho, Enea Loka, Federico Giovanardi, Edoardo Calandra e Antonio Visciglia.

Un trionfo made in Modena che si è ripetuto nella categoria Under 10 (classe 2014) il fine settimana seguente, dove è stata la Young Boys a prendersi il gradino più alto del podio, battendo in una finale tutta modenese per 3-2 la Sanmichelese. I biancoverdi guidati dagli allenatori Raffaele Zocchi, Davide Zocchi e Luca Rana hanno battito nel girone 4-3 la Pgs Smile e 3-1 l’Us 2000, mentre i sassolesi avevano sconfitto Polis Senago e Corlo. In semifinale la Young Boys ha superato ai rigori il Savio (1-1 il finale), mentre la Sanmichelese aveva battuto 3-1 lo Smile, che poi ha chiuso terzo.

Questa la rosa dello Young Boys: Mattia Barbaro, Federico Ronchetti, Kevin Baka, Nicolas Patta, Giacomo Olivo, Leonardo Marchesini, Lorenzo Rana, Lorenzo Rossi, Andrea Corvino e Nicola Clemente.

d.s.