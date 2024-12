C’è tutto il mondo là fuori E la mente ci stupisce

Un ferroviere, una donna ucraina che scappa dai bombardamenti, un migrante che arriva dal Congo, due calciatori, una famiglia religiosa, una donna iraniana, il mercato... In una giornata come altre, tutti si ritrovano per strada per vivere insieme le meraviglie e le miserie della vita, fino a un naufragio collettivo: ce lo racconterà "Extra moenia" (nella foto), il nuovo lavoro di Emma Dante, da giovedì 5 a domenica 8 dicembre al teatro Storchi. Silvio Orlando – che la scorsa settimana ha inaugurato il cartellone del teatro Fabbri di Vignola – porterà "Ciarlatani" del regista e drammaturgo spagnolo Pablo Remón domani al teatro del Popolo di Concordia, poi sabato e domenica al Comunale di Carpi: due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro, due racconti paralleli per una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione.

Sempre attesissimo. torna al teatro Michelangelo il celebre mentalista Francesco Tesei che venerdì 6 dicembre presenterà il suo nuovo spettacolo "Wow", sempre all’insegna dello stupore. Al teatro Troisi di Nonantola, poi, sabato 7 il "Diario di un brutto anatroccolo" della Factory Compagnia Transadriatica: un connubio di teatro e danza a partire dal classico per l’infanzia di Andersen.

s.m.