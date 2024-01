Centro di assistenza, buona la partenza con le prime cure ai pazienti

Il primo Centro di Assistenza e Urgenza (Cau) dell’Appennino è stato aperto lunedì a Fanano. Alle ore 9 si è presentata la prima paziente, una signora con cisti tendina che è stata trattata direttamente sul posto. L’ha seguita un uomo con una frattura ossea che è stata stabilizzata, prima di essere inviato a un pronto soccorso per effettuare la lastra, senza dover sottostare a tempi di attesa. Il Cau di Fanano, che si trova all’interno della Casa della Comunità in via Sabbatini 31, ha l’obiettivo di rispondere prontamente alle esigenze di un territorio, come quello montano, dove una buona parte della popolazione risiede in aree difficili e lontane, spesso distanti dagli ospedali provinciali. Garantisce assistenza 7 giorni su 7, dalle 8 alle 24, con accesso diretto. Dalle 24 alle 8 è necessario telefonare al numero della Continuità assistenziale (ex guardia medica) 800 032 032: i medici della Centrale telefonica unica prendono in carico il cittadino fornendo la risposta più appropriata. La struttura Cau di Fanano, così come quelle già avviate a Castelfranco Emilia e a Finale Emilia a metà dicembre scorso, nasce in concomitanza con la riforma dell’Emergenza urgenza e il potenziamento dell’assistenza territoriale della Regione Emilia-Romagna, in cui lavorano medici di assistenza primaria e infermieri formati per accogliere e assistere pazienti con problemi di salute urgenti ma non gravi. Tra questi, ad esempio, lievi traumatismi, ferite superficiali, nausea o vomito, dolori articolari. L’elenco completo dei sintomi e delle patologie è pubblicato sul sito dell’Azienda Usl di Modena e su quello della Regione. Presenti all’apertura a Fanano la direttrice generale dell’AUSL di Modena, Anna Maria Petrini, accompagnata dalla direttrice sanitaria Romana Bacchi, dal direttore del Distretto sanitario di Pavullo, Massimo Brunetti, e dalla responsabile del Dipartimento di Cure Primarie, Anna Franzelli. Il Sindaco di Fanano, Stefano Muzzarelli, ha portato un saluto all’équipe di professionisti in servizio (medico, infermiera e Oss della Casa della Comunità), che opera in integrazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Walter Bellisi