"Centrodestra, a breve avremo il candidato"

A giugno i carpigiani saranno chiamati a eleggere il loro nuovo sindaco. Mentre la coalizione di centro sinistra è in attesa di stabilire chi sarà il vincitore delle primarie, Fratelli d’Italia, partito di punta nell’ambito del centro destra, sta lavorando sulla propria proposta politica e sulla creazione di una lista competitiva, perché "Carpi ha bisogno di un cambio di passo che solo un’alternanza può garantire", come spiega il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Federica Carletti.

Mancano quattro mesi al voto per eleggere il nuovo sindaco: com’è la situazione all’interno di Fratelli d’Italia?

"Stiamo lavorando per creare la miglior proposta politica alternativa alla sinistra, proporremo e presenteremo una lista competitiva, composta da persone capaci, affidabili e serie che hanno a cuore il bene e soprattutto il futuro della nostra città. L’obiettivo è di far riemergere la vera anima carpigiana, fatta di persone laboriose, produttive, rispettose, civili e amanti del bello che le circonda".

Come vi state muovendo?

"Siamo concentrati sui contenuti del programma, che prevederà proposte concretamente realizzabili perché, e i segnali sono chiari, Carpi ha bisogno di un cambio di passo che solo un’alternanza può garantire. Ecco lo scopo del centro destra, unire le forze allargando anche il perimetro a realtà civiche, disponibili a condividere temi e progetti per rendere Carpi nuovamente protagonista".

È partita la campagna elettorale dei due candidati del centro sinistra per le primarie. Voi quando vi presenterete alla città?

"La campagna per le primarie, tutta interna al Pd, non è la vera e propria campagna elettorale per le amministrative 2024… A breve presenteremo il candidato, il programma ma soprattutto la squadra che lavorerà a supporto del sindaco".

Avete già un candidato sindaco o quanto meno una rosa di nomi?

"Il candidato dovrà essere competente, coraggioso e determinato. Il suo compito sarà quello di farsi portavoce di programmi e scelte anche scomode ma necessarie per Carpi".

Il centro destra può vincere questa volta?

"Gli unici che potranno decidere se il centro destra vincerà questa tornata elettorale saranno gli elettori carpigiani. Detto questo, il nostro obiettivo è sicuramente quello di vincere e non nascondo che il malcontento sempre crescente rispetto alle scelte portate avanti in questi anni dall’amministrazione a guida Pd, (lontane dalle reali esigenze e interessi dei cittadini), rendono sempre più concreta la possibilità che il centro destra possa guidare la città".

Maria Silvia Cabri