"Centrodestra, scegliamo i migliori. Smettiamola di parlare di bandierine"

"Modena si merita di meglio come candidato sindaco di una ’bandierina’. È proprio vero che dagli errori e dal passare del tempo c’è chi non apprende la

lezione". Andrea Galli del Comitato Noi per Modena attacca il vice commissario regionale di Forza Italia Platis.

"Leggo, con raccapriccio – rimarca Galli – che il vice segretario regionale di un importante Partito di Centrodestra reclama per sè (ovvero per il proprio partito) l’indicazione del candidato sindaco per la città di Modena nell’ottica di una distrbuzione di poltrone su scala regionale usando il termine ’in questo scacchiere l’unica bandierina che manca è la nostra’. Siamo stanchi, da molto tempo, che la proposta politica che viene fatta dal Centrodestra (e purtroppo non solo dal centrodestra) quando si parla di candidature

non sia mai quella del ’miglior fico del bigoncio’ ovvero la persona più autorevole e più preparata, ma solo ed esclusivamente quella della bandierina, della lobby o dell’appartenenza a circoli più o meno qualificati".

Con questo modo di procedere, inclaza l’esponente del comitato Noi per Modena, "non solo non si è credibili davanti all’opinione pubblica, ma si abbassa il livello della proposta politica a discapito dei propri elettori e della stessa città che si vuole rappresentare".

Modena "è una città che ha raggiunto, grazie ai propri cittadini, traguardi notevoli con molti altri che possono esser raggiunti pur nella difficoltà dei tempi che ci aspettano; Modena si merita di meglio delle ’baruffe chiazzotte’ che vediamo all’interno del Pd, (e che potranno ormai essere risolte solo dall’arrivo di un Papa straniero o ’di ritorno’), o nella proposta del centrodestra candidature/bandierina perdenti con assoluta certezza".

Come ’Comitato NOI per Modena’ "stiamo lavorando da alcuni mesi all’individuazione di una proposta politica forte ed autorevole in grado non solo di rivelarsi come candidatura credibile alla città ma anche di vincere le elezioni e condurre Modena su una strada meno disassata di quella odierna su tanti temi tra cui quelli della Sicurezza, del Decoro cittadino martoriato dai sacchi della spazzatura, di migliori collegamenti stradali e, perchè no, della non subalterniità a Bologna. Ci riusciremo? Crediamo sia già un grande risultato non ragionare in temine di bandierine o di poltrone da spartire".