Cercansi quattro addetti per carpenteria metallica

Il Centro per l’Impiego di Mirandola ha ricevuto la segnalazione che una solida azienda del settore carpenteria metallica di Concordia sulla Secchia cerca 4 addetti/e da adibire a lavorazioni di carpenteria metallica. Si valuteranno anche profili di persone senza esperienza per le più elementari e generiche mansioni che si devono effettuare in questo settore. Ai candidati interessati è richiesta una forte motivazione e convinzione a lavorare nel settore. Non occorrono particolari requisiti, ma semplicemente una discreta conoscenza della lingua italiana per facilitare l’intesa e la comprensione con le altre maestranze e la proprietà. A chi verrà assunto si si proporrà un contratto di lavoro a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno spezzato nell’arco della giornata: al mattino dalle 08.00 alle 12.00 e nella seconda parte della giornata, al pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00. Le domande delle persone interessate a candidarsi e disponibili a svolgere questi ruoli vanno inviate entro il giorno 13/02/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.