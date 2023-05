"Cersaie occasione di ripartenza" Spazi esauriti nei 15 padiglioni

Sarà il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a inaugurare il prossimo Cersaie, in programma a Bologna Fiere da lunedì 25 fino al 29 settembre prossimi. Il ministro sarà il protagonista del convegno inaugurale della kermesse giunta al 40esimo anno e presentata ieri alla Torre Unipol di Bologna. Dopo aver espresso cordoglio per le vittime dell’alluvione in Romagna, è stato proiettato un video sull’emergenza che ha colpito anche alcune aziende del comparto ceramico. "Nel fine settimana scorso abbiamo ricevuto una solidarietà enorme – ha riferito commosso Giovanni Savorani, presidente di Confindustria ceramica – con volontari provenienti da ogni parte della Regione e non solo".

Una mazzata che giunge dopo una flessione nei fatturati nell’ordine del 10 per cento nei primi mesi di quest’anno a fronte di un 2022 nel quale invece l’intera industria ceramica ha superato gli 8 miliardi di euro di fatturato con una forte crescita. "Nei momenti di difficoltà – ha ricordato in questo senso Savorani – le fiere sono un’occasione di ripartenza per tutto il tessuto economico locale". E le premesse sono confortanti se a 4 mesi dall’apertura di Cersaie, il vice presidente di Confindustria ceramica Emilio Mussini annuncia "una edizione da tutto esaurito. Nei 15 padiglioni disponibili quest’anno che hanno una superficie complessiva di 145mila metri quadrati interamente occupata, registriamo alcune migliaia di metri quadrati in più rispetto al 2022. Anche gli espositori sono in crescita di alcuni punti percentuali rispetto ai 624 dello scorso anno. Le aziende di ceramica presenti sfiorano il 57% del totale, mentre l’arredobagno rappresenta il 15%". Di assoluto rilievo è la componente estera, "nell’ordine del 40%, che conferma ancora una volta l’internazionalità di Cersaie".

Sulle iniziative per il quarantennale di Cersaie, Mussini ha illustrato il percorso espositivo in fiera; 5 stazioni, la prima delle quali, al Centro servizi, rappresenterà un teaser delle restanti quattro situate nella Galleria 2122, due nella Galleria 2525 e l’ultima nella Mall del padiglione 37. Ciascuna è composta da una grafica che rappresenta i prodotti e i personaggi del decennio, unitamente ad uno o più video con immagini di applicazione di prodotti, contesto storico ed eventi a Cersaie e con musiche del tempo. "Si conferma inoltre il programma culturale ‘Costruire Abitare Pensare’ con nomi di primo piano nel mondo dell’architettura contemporanea. I 18 Cafè della Stampa si terranno nell’Agorà dei Media nella mall 2930 e saranno anticipati – la settimana prima della fiera – da un roadshow digitale in collaborazione con 5 editori stranieri. Le novità riguardano anche la posa, con uno sguardo alla formazione professionale: 6 giovani tra i 17 e i 23 anni si cimenteranno nella creazione di un manufatto, con piastrelle di diversi formati.