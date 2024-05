Certamen, premiati i super studenti di greco e latino

Nella sede del liceo Muratori san Carlo premiazione del Certamen ’Francesca Meletti’, la competizione promossa per il quinto anno a livello nazionale e incentrata sulle traduzioni dal greco e dal latino con commento, che ha coinvolto 173 studenti di 24 licei in otto regioni. Per il latino gli studenti del quarto anno hanno lavorato sulla Pro Flacco di Cicerone, con una riflessione sul rapporto tra cultura greca e cultura romana. In quinta un testo di Seneca dalle Naturales quaestiones ha portato gli studenti a riflettere sulla ciclica distruzione del mondo e sulla sua rinascita. La prova di greco invece del quarto anno era tratta dalla Vita di Catone di Plutarco, sempre sulla riflessione del rapporto culturale tra la Grecia e Roma; per il greco del quinti anno i partecipanti si sono cimentati con l’opera’ Sul tramonto degli oracoli’ di Plutarco. Premiati 25 ragazzi di 13 licei.

Greco IV anno: Lorenzo Dallera (1° posto); Elisabetta Caiazzo (2° posto) e Anna Gallini (3° posto). Menzione: Michele Fatuzzo.

Latino IV anno: Maddalena Sardo; Carlotta Scalambra ex aequo Beatrice Stracciari e Ludovica Zironi. Menzioni: Luca Filippi, Cesare Frego, Benedetta Giombini e Camilla Riva.

Latino V anno: Giorgia Ciani, Sara Manfredini Lucrescia Delvecchio.

Greco V anno: Ilaria Santangelo, Tomas Spiga, Lisa Dell’Arciprete,Danila Paradiso e Alice Finocchiaro. Menzioni: Paolo Falco, Sara Siervo, Paolo Majone, Valeria Falcone