Ceste di Natale per aiutare gli alluvionati

Le immagini dell’alluvione che a maggio ha colpito la Romagna, rimarranno indelebilmente nella memoria personale e collettiva. Se la forza devastatrice dell’acqua è stata oltre ogni immaginazione, essa non è risultata l’unica protagonista. Immediatamente è sgorgata dal cuore di tante persone un’onda di bene, proprio come era accaduto nel 2012 quando, dopo il terremoto, la Bassa ha ricevuto aiuto e solidarietà, anche dalla Romagna. E quando c’è stata l’alluvione, in tanti si sono mobilitati per restituire il bene ricevuto. Ora, in vista del Natale, Bassa e Romagna uniscono le forze nel progetto ‘Romagna. Un’onda di bene’, ideato Paolo Sacchi, proprietario dell’attività di catering ‘Da Paolo’ di San Prospero, che in vista del Natale ha pensato ad un cesto contenente prodotti alimentari artigianali e il libro ‘Fatti accaduti in Romagna’, curato da Eugenio Dal Pane e Leonardo Poli, nato dal desiderio di custodire l’esperienza di quei giorni attraverso le voci di chi li ha vissuti. Il ricavato aiuterà ‘Casa Novella’, realtà di Castel Bolognese (Ravenna) che accoglie persone in difficoltà, fondata da Novella Scardovi (deceduta a soli 28 anni) e dal marito, inaugurata nel 1996 e gravemente danneggiata dall’alluvione.

L’iniziativa benefica è stata illustrata a Cavezzo, alla presenza dei sindaci dell’Area Nord, del parroco di Lugo (Ravenna), di Eugenio Dal Pane curatore del libro e di una rappresentanza di ‘Casa Novella’ che nel loro intervento hanno ricordato il bene ricevuto in quei giorni. "Il progetto è nato dopo aver sentito don Leo, parroco di Lugo raccontare quello che era accaduto alla sua città – spiega Sacchi -. Ho pensato, in vista del Natale, ad un cesto con prodotti alimentari delle aziende alluvionate per dare un aiuto concreto". Aiuto concreto che la Bassa aveva ricevuto dopo il sisma del 2012, come sottolineato dalla sindaca di Cavezzo Lisa Luppi, che nel suo intervento ha detto: "Quando siamo stati terremotati abbiamo ricevuto tanto bene dalla Romagna con la quale avevamo un debito di riconoscenza. Siamo qui per darvi un segnale concreto che insieme ci si può rialzare". Il cesto contiene vino, pasta, sugo, giardiniera, miele, biscotti, il panettone realizzato da Sacchi e il libro. Il costo è di 100 euro. Chi lo riceverà in dono troverà ottimi prodotti da gustare e una storia di bene che vive nel presente ed è seme di una vita migliore per tutti. Per acquistarla si può contattare Paolo Sacchi al 3482404824, oppure la mail romagnaunondadibene@gmail.com. Il ricavato sarà devoluto a ‘Casa Novella’, alluvionata due volte che ha riportato danni per oltre 500mila euro.

Angiolina Gozzi