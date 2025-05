Cfp, assemblea dei soci : "Noi presidio di legalità nel settore della logistica"

Oltre 280 soci si sono riuniti, sabato al teatro cinema Arena di Modena per l’assemblea annuale di Cfp, storica cooperativa del settore della logistica presente a Modena da oltre 80 anni e ben radicata anche a Ferrara, grazie alla fusione nel 2021 con Coopser, altra storica cooperativa del settore. I soci hanno approvato un bilancio solido, con un fatturato in crescita del 5%, che raggiunge gli 80 milioni di euro. Sono 1.682 i dipendenti (245 in provincia di Ferrara), di cui 1.558 soci (la prevalenza mutualistica supera quindi il 92%), che operano in prevalenza in Emilia-Romagna, con commesse anche in Veneto e Lombardia. Nata come cooperativa di facchini e portabagagli, attività storiche che ancora figurano nel nome, Cfp è oggi un’impresa cooperativa fortemente specializzata nella logistica integrata, in grado di fornire un’ampia gamma di servizi: movimentazione merci, traslochi, gestione archivi e magazzini; pulizia industriale e civile; trasporti, spedizioni e depositi; logistica agroalimentare; manutenzioni industriali, manutenzione e noleggio mezzi e carrelli elevatori; officina meccanica.

"Ringrazio tutti i soci – ha affermato il presidente William Giovannini nel suo intervento in assemblea – perché, grazie al loro impegno, siamo in grado oggi di votare un bilancio positivo, che rafforza la solidità della nostra cooperativa permettendoci di investire e guardare al futuro, per restare competitivi sul mercato e fornire ai nostri clienti servizi sempre più qualificati, garantendo ai dipendenti condizioni di lavoro tutelanti".

"Il settore della logistica – precisa il coordinatore territoriale di Legacoop Estense Marcello Cappi, intervenuto in assemblea – è, purtroppo, inquinato dalla concorrenza sleale di soggetti che non stanno alle regole. È quindi per noi motivo di orgoglio poter rappresentare e affiancare una cooperativa che incentra la propria attività sui principi di legalità, trasparenza, qualità dei servizi e dignità del lavoro".

Il 95% di contratti in Cfp è a tempo indeterminato e sono stati introdotti importanti riconoscimenti per i dipendenti, tra cui welfare aziendale, sanità integrativa, premi di risultato.

"I costi per la sicurezza negli ultimi anni sono aumentati significativamente, oggi Cfp investe ogni anno circa 2 milioni di euro. Abbiamo introdotto – specifica Giovannini – un’app interamente ideata e progettata da noi per facilitare la gestione della sicurezza nei cantieri, attraverso cui i responsabili possono monitorare e migliorare l’applicazione dei protocolli, grazie a un controllo capillare. I risultati sono tangibili, con un sensibile calo sia degli infortuni (-12,5% sull’anno precedente) sia dei giorni di assenza dal lavoro. Anche il tema del ricambio generazionale è al centro dell’attenzione perché “sappiamo bene, forti dei nostri oltre 80 anni di storia – specifica Giovannini – quanto sia importante investire sulla formazione, competenza e responsabilità dei soci per dare continuità alla nostra cooperativa. Per questo stiamo lavorando a un graduale ricambio generazionale in Cda e nella direzione aziendale". L’età media dei soci sta calando, gli under 40 sono 471. Anche i lavoratori di origine straniera sono in crescita e compongono ad oggi oltre il 40% della base sociale. “Per questo abbiamo deciso di introdurre, dal 2024, un nuovo Ufficio soci – prosegue Giovannini – che ha l’obiettivo di stimolare la partecipazione e la consapevolezza della base social".