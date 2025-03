Challenge cup, le sei squadre in gara

Dopo i due successi esterni nelle gare 4 dei play off scudetto, non solo si è delineato il tabellone delle semifinali play off, ma sono ufficiali anche i nomi delle sei contendenti (tra cui la Valsa Group) che giocheranno il gironcino e poi semifinale e finale che assegnano il quinto posto e quindi la qualificazione alla Challenge cup.

Non senza faticare l’Itas Trentino ha battuto 3-1 Cisterna (17-25 25-20 25-14 27-25 i parziali in favore della formazione di Fabio Soli), mentre più netta è stata l’affermazione della Lube Civitanova in casa dell’Allianz Milano, sempre col punteggio di 3-1 (25-17 17-25 25-20 25-22 i parziali che hanno decretato il successo per i ragazzi allenati da Giampaolo Medei).

Assieme alla Valsa Group Modena e alla Rana Verona, già eliminate ai quarti dopo gara 3, e alla nona e decima classificata della regular season, ovvero Sonepar Padova e Yuasa Battery Grottazzolina, si aggiungono allora Cisterna Volley e Cucine Lube Civitanova in un girone all’italiana a sei squadre con gare di sola andata.

La formula è la stessa degli ultimi anni, ovvero appunto gare di sola andata che determinano una classifica mediante la quale con abbinamenti prima-quarta e seconda-terza si giocano le semifinali in gara secca in casa della meglio classificata nel gironcino.

Anche la finale sarà in gara secca, sempre in casa della meglio classificata nel gironcino. Queste le date: 6, 12, 19, 23 e 16 aprile per le partite del girone; 3 e 10 maggio per semifinali e finali. La Lega Pallavolo stilerà verosimilmente il calendario entro la fine della settimana corrente.

Amichevole con PiacenzaIntanto oggi pomeriggio, al PalaBanca di Piacenza, con inizio alle ore 16, si volgerà un allenamento congiunto tra Gas Sales (semifinalista contro Trento) e Valsa Group Modena, utile a entrambe le squadre per preparare il prosieguo della stagione che per entrambe inizia il 6 aprile. L’allenamento congiunto sarà a porte chiuse.

Alessandro Trebbi