Chi fa impresa in campagna non ha successori

Malumore delle migliaia di agricoltori che in questi giorni stanno protestando in tutta Europa è confermato da una recentissima indagine condotta fra novembre 2023 e gennaio 2024 da Agri2000 Net, società di servizi in agricoltura con sede a Castel Maggiore. I dati raccolti con un campione di 1.600 aziende agricole del territorio dell’Emilia, una delle zone a maggiorere produzione agricola in Italia, evidenziano come quasi il 75% degli imprenditori agricoli sopra i 50 anni non abbiano ancora trovato un successore a cui affidare l’attività. Il 50% degli intervistati over 50 ha dichiarato che probabilmente la propria azienda nel futuro sarà venduta, mentre il 40% sarà affittato. I risultati completi dell’indagine verranno illustrati durante il Forum dell’Imprenditorialità 2024 intitolato ’Come gestire il passaggio generazionale?”, evento conclusivo di progetto AgriManager, che ha avuto luogo ieri pomeriggio.