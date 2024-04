Chiesa di san Paolo, minori molesti: "Accompagnate i vostri figli quando venite al catechismo"

Modena, 29 aprile 2024 – "Quando venite in parrocchia con figli e nipoti non li lasciate soli. Ci sono alcuni ragazzini, con comportamenti maleducati, infastidiscono le persone che incontrano".

La raccomandazione corre sulle chat delle famiglie iscritte al catechismo della parrocchia di San Paolo, in via del Luzzo.

Nei giorni scorsi i genitori si sono ritrovati nella community del catechismo un messaggio sul cellulare da parte delle catechiste dove c’è scritto: ’Gentili famiglie, vi informiamo che negli ultimi tempi nel quartiere e anche nella nostra Parrocchia, alcuni ragazzini, con comportamenti maleducati, infastidiscono le persone che incontrano. Si sta facendo il possibile per risolvere questa situazione’.

Nel frattempo, prosegue il messaggio dei catechisti, ’vi chiediamo di fare attenzione a non lasciare soli i vostri figli o nipoti quando li accompagnate in parrocchia per una maggiore sicurezza. Se desiderate parlare di questo con noi catechiste, siamo disponibili a farlo’.

A intervenire sulla vicenda di via del Luzzo è Manuela Spaggiari di ‘Noi Moderati’ che conoscendo la parrocchia parla di "situazione davvero tesa e preoccupante, se si aspetta ancora del tempo, potrebbe davvero succedere qualcosa di spiacevole".

Si tratta "dell’ennesima situazione sfuggita di mano che va subito risolta. Invito perciò le forze dell’ordine a controllare maggiormente la zona di via del Luzzo, ad individuare i colpevoli e fare il massimo per risolvere il problema.

Il quartiere – lamenta – subisce già una grave situazione di insicurezza causata dagli ospiti dell’ex studentato di via delle Costellazioni".