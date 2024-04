Chiudono le Poste per un restyling

L’ufficio postale di Polinago è attualmente interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza, nell’ambito del progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali". Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantisce ai cittadini di Polinago la continuità di tutti i servizi attraverso l’ufficio postale limitrofo di Palagano, dotato di ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. Presso l’ufficio postale di Palagano sarà quindi possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità. Si potrà fruire anche degli Uffici Postali vicini di Lama Mocogno e di Pavullo nel Frignano. Il progetto Polis è finanziato con 800 milioni di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnnr.