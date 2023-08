"Ciclabili, sarà caccia alla sosta"

"È noto da tempo che questa sarebbe stata l’estate dedicata alle ciclabili formiginesi, tra queste il cantiere in via Cavazzuti e i lavori in via Turchetto per la realizzazione della pista ciclabile Modena-Maranello – afferma Marina Messori di Fd’I –. Il primo cantiere interessa il tratto stradale antistante alle scuole elementari Ferrari che, nel periodo settembre-giugno, diventa area di ’caccia al parcheggio’ negli orari di ingresso e uscita degli alunni". Ma non è finita qui. "La pista ciclabile in costruzione ridurrà notevolmente l’ampiezza della strada costringendo le famiglie a cercare parcheggio altrove, visto il numero ridotto di posteggi vicino alla scuola – va avanti –. Anche la futura ciclabile di via Turchetto a la Bertola prenderà il via con non poche lamentele. Parlando coi residenti, infatti, emergono subito problematiche in termini di sicurezza".