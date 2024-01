Ai tricolori assoluti a Cremona, i modenesi non sono riusciti a salire sul podio nella giornata conclusiva, con il miglior risultato che è stato ottenuto dalla figlia d’arte Lucia Bramati (Ale Cycling Team Modena), quinta tra le Under 23. Dopo una buona partenza che lasciava sperare di poter salire sul podio, Luca Paletti (VF Group Bardiani CSF Faizanè) è rimasto coinvolto in una caduta ed ha dovuto inseguire terminando all’8° posto assoluto. Paletti era rientrato alla vigilia della corsa tricolore dallo stage in Spagna. Buona la prova della giovanissima juniores Alice Pascucci che ha concluso al 7° posto un risultato al di sopra delle aspettative per la compagine del presidente Stefano Belloi, mentre ha concluso al 12° Valeria Terzi.

Non sono riusciti ad entrare nella top ten gli juniores gialloblù: hanno chiuso 15° Alex Fratti (A Favore del Ciclismo) che ha preceduto Giacomo Ghiaroni (Ale Cycling Team). Generosa la prova della sempreverde Eva Lechner, giunta al sesto posto. Nella domenica dei tricolori sono state le women gialloblù Erika Gianni (Bike XP Fiorano) e la giovanissima Chiara Gualandi (Sportissimo Modena) (insieme nella foto) a portare nella nostra provincia due maglie biancorossoverdi nella prova unica master Uisp, che si è svolta a Fiano (Arezzo). In quel di Trebaseleghe (Vicenza) è salito sul gradino più alto del podio il master spilambertese Davide Montanari (Spilla Team Spilamberto), dopo aver conquistato in bronzo il giorno precedente ai tricolori di Cremona. Nella prova del Triveneto hanno gareggiato anche esordienti ed allievi in preparazione ai tricolori di fine mese a Castelletto di Serravalle(Bo), con il campione regionale Marcello Pelloni che ha colto la 14^ piazza.

Andrea Giusti