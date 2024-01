Cinema e video, ecco i nuovi corsi

Sono previsti nuovi corsi gratuiti, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, per qualificare le competenze di figure professionali impegnate nell’industria cinematografica e audiovisiva ed offrire così ai giovani maggiori possibilità di occupazione sul nostro territorio in un settore particolarmente stimolante e interessante. Sono ben 22 i corsi di alta formazione previsti, della durata variabile da 240 a 800 ore, per consentire di acquisire capacità e conoscenze in tutte le fasi che compongono la filiera industriale del settore del cinema e dell’audiovisivo. La formazione riguarda diversi ambiti e figure, quali sceneggiatura, scrittura, regia, animazione digitale, produzione di colonne sonore, tecniche di ripresa, essere attori sul set cinetelevisivo o video maker, con l’utilizzo delle più avanzate tecnologie per il cinema e audiovisivo. Altri due corsi, invece, mirano a qualificare le figure di tecnico del suono e operatore di ripresa (cameraman). Vi sono inoltre 15 corsi di formazione continua, di breve durata, 40-50 ore, per sostenere la crescita di competenze organizzative e manageriali.

Le tematiche riguardano, ad esempio, la contabilità e fiscalità di una casa di produzione, la contrattualistica e i diritti d’autore, la gestione del set, la distribuzione del prodotto cinematografico e audiovisivo, l’etica e la creatività del produttore. Per conoscere tutti i dettagli su titoli e contenuti di questi corsi di formazione basta andare sulla banca dati online OrientER (https://orienter.regione.emilia-romagna.it) e sul sito dedicato e selezionare il corso di proprio interesse: (https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-percinema-e-spettacolo/cinema).